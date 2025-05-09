Jeep выпустит 30 особых Wrangler в честь «Виллиса» 1941 года

В Индии открыли приём заявок на модификацию 1941 Willys Edition. Всего будет сделано 30 вездеходов на базе четырёхдверного Wrangler Rubicon: о легендарном Jeep Willys напомнят аксессуары, декоративные элементы и защитный болотный цвет кузова '41 Green.
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