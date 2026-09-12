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Пятый канал

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Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов

Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов

Бывшее жилье экс-президента США Дональда Трампа в нью-йоркском районе Джамейка-Эстейтс сменило владельца после масштабного обновления.

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