«Письма из Ленинграда» презентовали на пресс-конференции в Петербурге

В Санкт-Петербурге в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, на которой был презентован совместный проект Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и «Парламентской газеты» «Письма из Ленинграда».
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