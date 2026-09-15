Советник Трампа заявил о недоверии к словам канцлера Германии

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что Соединённые Штаты не могут доверять словам канцлера Германии Фридриха Мерца.
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