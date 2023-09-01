Юрий Кот Речь пойдёт про сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова, который, работая в аэропорту Домодедово, ради развлечения и удовольствия снимает с рейсов исключительно русских пассажиров под предлогами, часто нвдуманными и притянутыми за уши.
Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы
Комментарии
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Марат
Каждый суслик - агроном....Втащить ему в фейс и сразу культурным станет ..
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3 час.
реванш
И не нашлось ни ОДНОГО МУЖИКА который смог бы дать нормальный ответ ХАМУ? Народ, чего тогда удивляться? С нами разговаривают и ведут себя так как мы это позволяем. Это просто бросается в глаза тем более сейчас. Начиная от самых верхних начальников, кончая вот такой погани почувствовавший вкус ВЛАСТИ. Мы просто РАБЫ и нам дают это понять по любому поводу.
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3 час.
Инна Диаманти
Мразь трусливая, которая получила в свои кривые ручонки хоть какую-то власть над людьми. Глумливое ничтожество. Люди, бойкот Уральским авиалиниям! Не пользуйтесь их услугами. Лучшая компания - это Россия или Аэрофлот.
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1 час.
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