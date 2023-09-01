Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

реванш

И не нашлось ни ОДНОГО МУЖИКА который смог бы дать нормальный ответ ХАМУ? Народ, чего тогда удивляться? С нами разговаривают и ведут себя так как мы это позволяем. Это просто бросается в глаза тем более сейчас. Начиная от самых верхних начальников, кончая вот такой погани почувствовавший вкус ВЛАСТИ. Мы просто РАБЫ и нам дают это понять по любому поводу.