Новости, события, факты

146 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Прекратите частное производство . И почему вдруг Байкало-Амурская магистраль стала частной . Её строила вся страна и ...Газ для геев подо...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    На Западе -то повысили цены без всякого объяснения . Повысьте и у нас на газ и выше чем на западе в 1.5 раза ( хотя б...Газ для геев подо...
  • Samarium
    Геи... синоним: пидорасы... гомосеки... Одним словом,  твари извращенные...Хоть бы грядущая зима была очень морозной....Газ для геев подо...

Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

Юрий Кот   Речь пойдёт про сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова, который, работая в аэропорту Домодедово, ради развлечения и удовольствия снимает с рейсов исключительно русских пассажиров под предлогами, часто нвдуманными и притянутыми за уши.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марат
Каждый суслик  - агроном....Втащить ему в фейс и сразу культурным станет ..
Ответить
3 час.
реванш
И не нашлось ни ОДНОГО МУЖИКА который смог бы дать нормальный ответ ХАМУ? Народ, чего тогда удивляться? С нами разговаривают и ведут себя так как мы это позволяем. Это просто бросается в глаза тем более сейчас. Начиная от самых верхних начальников, кончая вот такой погани почувствовавший вкус ВЛАСТИ. Мы просто РАБЫ и нам дают это понять по любому поводу.
Ответить
3 час.
Инна Диаманти
Мразь трусливая, которая получила в свои кривые ручонки хоть какую-то власть над людьми. Глумливое ничтожество. Люди, бойкот Уральским авиалиниям! Не пользуйтесь их услугами. Лучшая компания - это Россия или Аэрофлот.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх