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Ученые наблюдали за Луной и поняли, что она начала постепенно уменьшаться в размерах

Ученые наблюдали за Луной и поняли, что она начала постепенно уменьшаться в размерах

В 2026 году астронавты миссии Artemis 3 должны совершить посадку на наш спутник. Однако недавние наблюдения показали, что проект может быть отменен — Луна буквально уменьшается в размерах и этот процесс постоянно ускоряется.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну, прокололи при посадке шарик - он и сдувается потихоньку...
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22 час.
F I
стерлась )
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11 час.
ВО
Виктор Окунев
Американцы уже 430 кг. вывезли. И потихоньку летают до сих пор. Это они нам ничего не говорят. Скоро всю Луну к себе перевезут.
Ответить
55 мин.

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