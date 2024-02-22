Ученые наблюдали за Луной и поняли, что она начала постепенно уменьшаться в размерах

Ну, прокололи при посадке шарик - он и сдувается потихоньку...

ВО

Виктор Окунев

Американцы уже 430 кг. вывезли. И потихоньку летают до сих пор. Это они нам ничего не говорят. Скоро всю Луну к себе перевезут.