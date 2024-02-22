Ученые наблюдали за Луной и поняли, что она начала постепенно уменьшаться в размерах

В 2026 году астронавты миссии Artemis 3 должны совершить посадку на наш спутник. Однако недавние наблюдения показали, что проект может быть отменен — Луна буквально уменьшается в размерах и этот процесс постоянно ускоряется.
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