Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

России придется отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как он демонстрирует свою нежизнеспособность в современных условиях, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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