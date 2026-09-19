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В «Сибири» объяснили отсутствие Бека в Сочи. Ранее сообщалось, что канадец испугался лететь на юг России

В «Сибири» объяснили отсутствие Бека в Сочи. Ранее сообщалось, что канадец испугался лететь на юг России

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал ситуацию с отсутствием форварда Тейлора Бека в составе команды на выездной матч чемпионата КХЛ против «Сочи».

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