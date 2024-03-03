Тамбовские транспортные полицейские раскрыли кражу в поезде "Санкт-Петербург - Астрахань"

В дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Кирсанов обратилась женщина с просьбой найти ее кошелек с деньгами, предположительно похищенный в вагоне пассажирского поезда сообщением "Санкт-Петербург – Астрахань".
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