Почему не стоит оставаться друзьями с бывшими, рассказала психолог

Фраза «остаться друзьями», которую нередко произносят после разрыва отношений, вовсе не обязательно свидетельствует о внутренней зрелости партнеров или взаимном уважении, рассказала психолог Оксана Корякина.
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