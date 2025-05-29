В освобождённой Богдановке в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных знаков, рассказал штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев.
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