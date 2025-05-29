Боец ВС России рассказал о найденных в Богдановке телах темнокожих наёмников

В освобождённой Богдановке в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных знаков, рассказал штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев.