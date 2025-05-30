Любители ювелирного искусства из Останкинского посетят выставку в Петровском путевом дворце

В субботу, 31 мая в Петровском путевом дворце при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Музея Москвы откроется выставка Гохрана России «Россия -любовь моя! Искусство ювелиров московского региона XXI века».
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