ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Любители ювелирного искусства из Останкинского посетят выставку в Петровском путевом дворце

В субботу, 31 мая в Петровском путевом дворце при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Музея Москвы откроется выставка Гохрана России «Россия -любовь моя! Искусство ювелиров московского региона XXI века».

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