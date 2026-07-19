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Ланс Стролл: «Надеюсь, «Астон Мартин» будет сильнее в Венгрии»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о техническом сходе на Гран-при Бельгии . «Трудности с энергией были по ходу всей гонки – [силовая установка] работала не так, как надо, а потом возникли некоторые проблемы с коробкой передач.

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