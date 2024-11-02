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Валиева хочет вернуться в спорт после завершения дисквалификации

Валиева хочет вернуться в спорт после завершения дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева намерена вернуться в спорт после завершения своего срока дисквалификации Фигуристка отметила, что ее последнее выступление на чемпионате России было не удачным, но это не повод бросить спорт,  пишет РИА Новости.

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