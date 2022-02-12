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Телефонные переговоры президентов Путина и Байдена длились больше часа

Телефонные переговоры президентов Путина и Байдена длились больше часа

Телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которые завершились в 20:06 мск в субботу, 12 февраля, продлились более часа, рассказал на пресс-конференции помощник президента России Юрий Ушаков.

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