В Почепском районе выявили незаконную вырубку сосен на 430 тысяч рублей

Ущерб от незаконной вырубки сосен в Почепском районе составил более 430 тысяч рублей.В Почепском районе прокуратура выявила незаконную вырубку сосен на территории Милечского участкового лесничества около деревни Пашково.
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