В торговые центры только по QR-коду. В Приморье ввели дополнительные ограничения

По предложениям Роспотребнадзора в Приморье ужесточили санитарно-противоэпидемические меры. Теперь QR-код необходимо предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере: общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах гостиничные услуги, услуги парикмахерских, салонов красоты, саун и спа-салонов Собственники бизнеса должны не допускать граждан на объекты, в которых осуществляется данная деятельность, без предъявления ими соответствующего QR-кода.