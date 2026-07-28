Дума — для лоббистов? Что «слуга народа» с 17 миллиардами на счетах может знать о жизни народа

Александр яросв Для чего они идут в депутаты, да, за не прикосновенностью. Чтоб то , что они в путем мошенничества и преступной деятельностью добыли бабла не забрали.

ВМ Владимир Моргунов для этого у "слуг народа" свои слуги есть ??? Зарплаты, полученной от народа, хватает с лихвой ? СТОЛЬ ЩЕДР НАРОД К СВОИМ СЛУГАМ, ЧТО СО СЛУЖБУ ОГЛОБЛЕЙ НЕ ВЫГОНИШЬ ?