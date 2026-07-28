БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дума — для лоббистов? Что «слуга народа» с 17 миллиардами на счетах может знать о жизни народа

Дума — для лоббистов? Что «слуга народа» с 17 миллиардами на счетах может знать о жизни народа

ЦИК ответила на вопрос, кто на самом деле представляет интересы россиян Юрий Енцов На фото: заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Леонид Симановский (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала финансовые отчеты и данные о недвижимости претендентов на депутатские мандаты в Госдуме РФ.

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Комментарии
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Александр яросв
Для чего они идут в депутаты, да, за не прикосновенностью.  Чтоб то , что они в путем мошенничества и преступной деятельностью добыли бабла не забрали.
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4 н.
ВМ
Владимир Моргунов
для этого у &quot;слуг народа&quot; свои слуги есть ??? Зарплаты, полученной от народа, хватает с лихвой ? СТОЛЬ ЩЕДР НАРОД К СВОИМ СЛУГАМ, ЧТО СО СЛУЖБУ ОГЛОБЛЕЙ НЕ ВЫГОНИШЬ ?
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3 н.
Галина
на манеже все те же надоело.
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3 н.