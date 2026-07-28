Дума — для лоббистов? Что «слуга народа» с 17 миллиардами на счетах может знать о жизни народа

ЦИК ответила на вопрос, кто на самом деле представляет интересы россиян Юрий Енцов На фото: заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Леонид Симановский (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала финансовые отчеты и данные о недвижимости претендентов на депутатские мандаты в Госдуме РФ.
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