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Военный бюджет Украины разворован: За три месяца чиновники украли больше, чем удалось выпросить у Байдена

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