В Минобороны Украины за три месяца разворовали больше денег, чем выделил Байден Александр ГРИШИН Eврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан признался, что план ЕС по созданию фонда в 50 млрд евро для помощи Украине был изначально придуман в Вашингтоне Фото: REUTERS Запад сделал две роковые для себя ошибки, ввязавшись в украинскую историю и подготовив ее.