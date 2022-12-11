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Помазун о лучших вратарях: «На первом месте – Алиссон, потом Куртуа и Нойер. В России – Сафонов, Акинфеев и Селихов»

Помазун о лучших вратарях: «На первом месте – Алиссон, потом Куртуа и Нойер. В России – Сафонов, Акинфеев и Селихов»

Илья Помазун назвал лучших вратарей в России и в мире. – Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей РПЛ? – Матвей Сафонов.

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