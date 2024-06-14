Петербуржец, приставший к детям в метро, пойдет под суд

Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности В Петербурге перед судом предстанет 47-летний местный житель, который обвиняется в преступлении сексуального характера в отношении детей.
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