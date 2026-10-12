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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге

Председатель СК России затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации сообщалось, что в городе Санкт-Петербурге добиваются всестороннего расследования гибели 16-летнего школьника, который в сентябре 2024 года приобрел вещество, купленное на маркетплейсе.

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