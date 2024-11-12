Представлено первое спектроскопическое подтверждение повторяющегося события приливного разрушения звезды сверхмассивной чёрной дырой

Китайские исследователи из Университета науки и технологий Китая (USTC) обнаружили первую спектроскопически подтверждённую повторяющуюся вспышку частичного приливного разрушения (pTDE) звезды сверхмассивной чёрной дырой (СМЧД).
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