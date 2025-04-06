Посмертный позор. Вскрылись зверства солдат США во Второй мировой войне

Действия солдата всегда окутаны тайной и не предаются огласке. По словам генерала Джорджа Паттона (George Patton), солдат должен придерживаться простого правила: "убить противника ради своей страны раньше, чем противник убьет тебя за свою".
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