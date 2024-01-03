Украина готовит скрытую атаку на опоры Крымского моста – эксперт

Анатолий Лапин. Украина готовит очередную атаку на Крымский мост. В этот раз могут быть использованы не надводные, а полностью погруженные в воду – именно подводные беспилотники, которыми ВСУ хотят повредить или разрушить опоры транспортного перехода.
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