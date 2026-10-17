С 19 по 25 октября в Ростовской области пройдут профилактические работы на передающих станциях, из-за которых в Ростове-на-Дону, Волгодонске и нескольких районах региона возможны кратковременные перебои в теле- и радиовещании.
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