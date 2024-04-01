Жена террориста Мирзоева потеряла сознание, услышав о теракте

Женщина находится в реанимации.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Жена внесённого в реестр террористов за нападение на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева находится в больнице в реанимации, заявила одна из соседок его родителей.
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