Жена террориста Мирзоева потеряла сознание, услышав о теракте

Женщина находится в реанимации.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Жена внесённого в реестр террористов за нападение на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева находится в больнице в реанимации, заявила одна из соседок его родителей.