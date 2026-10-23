Власти ЯНАО выставил на торги 300 объектов невостребованной государственной собственности. Среди них — транспорт, медоборудование, мебель и даже учебные головы «блондинок» для парикмахеров, сообщили в департаменте имущественных отношений округа.
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