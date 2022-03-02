На шестой антивоенной акции в Петербурге задержали минимум 124 человека

На антивоенной акции в Петербурге 1 марта задержали не менее 124 человека, сообщает «ОВД Инфо». Еще по крайней мере четверых задержали в Мурине в Ленобласти.

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