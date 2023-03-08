Бучневич сделал дубль в матче с «Аризоной». У него 20+34 в 48 играх

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал дубль в матче с «Аризоной». Россиянин стал автором обеих шайб своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Койотис» (2:6).
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