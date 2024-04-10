Названы популярные направления для отдыха у россиян на майские праздники

Аналитики назвали популярные направления для отдыха у россиян на майские праздники. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург, а из зарубежных поездок чаще всего выбирали Белоруссию.
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