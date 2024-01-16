Тульским военным и их семьям стали доступны новые услуги в МФЦ

С января 2024 года в Тульской области военнослужащим и членам их семьи стали доступны новые услуги в МФЦ, включая оформление пособия на летний отдых детей и компенсацию расходов на оплату ЖКХ, по данным регионального правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии