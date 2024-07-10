В Пермском крае прошло необычное мероприятие, организованное сотрудниками Госавтоинспекции и «Лаборатории безопасности»

В Карагае около 140 юных сельских жителей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, и дошкольники собрались вместе, чтобы участвовать в уникальном образовательном проекте, организованном сотрудниками Госавтоинспекции и «Лаборатории безопасности».