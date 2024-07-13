В Азербайджане найден 3500-летний ритуальный стол со всей керамической посудой

Совместная группа итальянских и азербайджанских археологов обнаружила 3500-летний ритуальный стол с керамической посудой, который до сих пор находится на месте в древнем поселении «Тава-тепе», памятнике позднего бронзового века, на Кавказе недалеко от границ Армении, Грузии и Азербайджана.
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