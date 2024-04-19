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Воют под окнами каждую ночь: шакалы не дают спать жителям Сочи

Воют под окнами каждую ночь: шакалы не дают спать жителям Сочи

О непрошеных гостях–представителях дикой природы рассказали жители Адлера.Приходят по ночам без приглашения, съедают остатки ужина и не дают уснуть… наглые гости выходят из лесу – настолько они уже привыкли к людям.

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