С огнем в лесных зонах Ямало-Ненецкого автономного округа ведут борьбу уже более 1350 специалистов. Для тушения пожаров продолжают использовать авиацию, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты.
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