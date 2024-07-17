Росгвардия предложила разрешить сотрудникам ЦБ носить с собой оружие

Росгвардия выступила с предложением разрешить руководству Центрального банка (ЦБ) России носить оружие, соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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