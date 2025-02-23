NVIDIA выпустила сломанный драйвер 572: владельцам моделей RTX лучше пока не стави...

NVIDIA выпустила сломанный драйвер 572: владельцам моделей RTX лучше пока не ставить ихЕсли вы планировали обновить драйвера ваших видеокарт серии RTX 30, 40 и 50, то настоятельно рекомендуем вам повременить с выполнением этого планаЧитать дальше → источник.
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