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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NVIDIA выпустила сломанный драйвер 572: владельцам моделей RTX лучше пока не стави...

NVIDIA выпустила сломанный драйвер 572: владельцам моделей RTX лучше пока не стави...

NVIDIA выпустила сломанный драйвер 572: владельцам моделей RTX лучше пока не ставить ихЕсли вы планировали обновить драйвера ваших видеокарт серии RTX 30, 40 и 50, то настоятельно рекомендуем вам повременить с выполнением этого планаЧитать дальше → источник.

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