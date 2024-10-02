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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Индекс талии, скорректированный с учетом массы тела, положительно коррелирует с гиперактивностью мочевого пузыря

Введение В исследовании, опубликованном 3 сентября в журнале Frontiers in Nutrition, учёные обнаружили, что индекс талии с поправкой на вес (WWI) может быть использован для прогнозирования риска развития гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) у взрослых.

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