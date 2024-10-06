Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских

Alex Nемо

Кстати еще одно дополнение. Сегодня прошерстил все доступные карты Израиля. Даже аэропорт Бен Гурион, вполне себе гражданская структура, но используемая военными, на съёмках подробностей рассмотреть не возможно! Всё что касается военной техники закрашено. А военные аэродромы можно найти только если точно знаешь их координаты, да и то на фотках ничего не увидишь - закрашено!