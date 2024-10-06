Эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» обратили внимание на то, что сервис «Яндекс.
Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Как и кому выдавались карты военным я очень хорошо помню.
Ответить
6 час.
Леонид
Просто Израиль внимателен к творениям компашек в Сети, а наши пофигисты.
Ответить
4 час.
Alex Nемо
Кстати еще одно дополнение. Сегодня прошерстил все доступные карты Израиля. Даже аэропорт Бен Гурион, вполне себе гражданская структура, но используемая военными, на съёмках подробностей рассмотреть не возможно! Всё что касается военной техники закрашено. А военные аэродромы можно найти только если точно знаешь их координаты, да и то на фотках ничего не увидишь - закрашено!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии