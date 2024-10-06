Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских

Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских

Эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» обратили внимание на то, что сервис «Яндекс.

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Комментарии
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Alex Nемо
Как и кому выдавались карты военным я очень хорошо помню.
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6 час.
Леонид
Просто Израиль внимателен к творениям компашек в Сети, а наши пофигисты.
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4 час.
Alex Nемо
Кстати еще одно дополнение. Сегодня прошерстил все доступные карты Израиля. Даже аэропорт Бен  Гурион, вполне себе гражданская структура, но используемая военными, на съёмках подробностей рассмотреть не возможно! Всё что касается военной техники закрашено. А военные аэродромы можно найти только если точно знаешь их координаты, да и то на фотках ничего не увидишь - закрашено!
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3 час.

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