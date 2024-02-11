Девы меняют планы на ходу, а Водолеи начинают новые отношения: гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака Елена Галицкая Понедельник, 12 февраля 2024 года, предвещает быть идеальным для того, чтобы выразить и претворить в жизнь самые необычные и смелые идеи.