Надаль вышел во второй круг Олимпийских игр, обыграв Фучовича, и также выступит в парном разряде с Алькарасом

На Олимпийских играх в Париже состоялись матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Испанец Рафаэль Надаль уверенно обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 6:1, 4:6, 6:4, проведя на корте 2 часа 32 минуты.
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