«Потеря актуальности»: каковы перспективы переговоров по Украине с участием Запада

Саммит в формате «Рамштайн» отложен на неопределённый срок, сообщили в правительстве ФРГ. По данным СМИ, встреча на высшем уровне по военной поддержке Украины не состоится из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена.
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