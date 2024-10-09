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  • Olga Rogova
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«Потеря актуальности»: каковы перспективы переговоров по Украине с участием Запада

«Потеря актуальности»: каковы перспективы переговоров по Украине с участием Запада

Саммит в формате «Рамштайн» отложен на неопределённый срок, сообщили в правительстве ФРГ. По данным СМИ, встреча на высшем уровне по военной поддержке Украины не состоится из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена.

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