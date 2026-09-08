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ИА Регнум

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Песков назвал русофобией попытки Мерца обвинить во всем Россию

Попытки канцлера ФРГ Фридриха Мерца обвинить Россию во всех грехах являются русофобией, переходящей в манию.

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