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Под Челябинском столкнулись два поезда. Один человек пострадал

Под Челябинском столкнулись два поезда. Один человек пострадал

ЧП произошло вечером 10 октября.Вечером 10 октября на станции Челябинск — Южный столкнулись два поезда.

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