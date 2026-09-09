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Царьград

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Вероника Жилина объяснила отсутствие Плющенко на турнире в Японии

Вероника Жилина объяснила отсутствие Плющенко на турнире в Японии

Вероника Жилина рассказала, что Евгений Плющенко не смог сопровождать ее на турнир «Челленджер» в Японии из-за личных причин.

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