В Индии для президента России приготовили специальные угощения, включая коллекцию шоколадных матрешекТелеканал NDTV рассказал, что в ходе текущего визита в Нью-Дели отель ITC Maurya приготовил для президента России специальные угощения, включая коллекцию шоколадных матрешек, шоколадную скульптуру, изображающую традиционный русский пейзаж, и комплексный обед с традиционными индийскими сладостями.