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Чем удивить президента? Путину в Индии предложили съесть матрешку из шоколада

Чем удивить президента? Путину в Индии предложили съесть матрешку из шоколада

В Индии для президента России приготовили специальные угощения, включая коллекцию шоколадных матрешекТелеканал NDTV рассказал, что в ходе текущего визита в Нью-Дели отель ITC Maurya приготовил для президента России специальные угощения, включая коллекцию шоколадных матрешек, шоколадную скульптуру, изображающую традиционный русский пейзаж, и комплексный обед с традиционными индийскими сладостями.

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