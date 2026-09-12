Чем удивить президента? Путину в Индии предложили съесть матрешку из шоколада

В Индии для президента России приготовили специальные угощения, включая коллекцию шоколадных матрешекТелеканал NDTV рассказал, что в ходе текущего визита в Нью-Дели отель ITC Maurya приготовил для президента России специальные угощения, включая коллекцию шоколадных матрешек, шоколадную скульптуру, изображающую традиционный русский пейзаж, и комплексный обед с традиционными индийскими сладостями.
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