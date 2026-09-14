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"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России

"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России

Россия накопила внушительный арсенал ударных беспилотников и способна вести массированные атаки по территории Украины в течение всего дня с нескольких направлений.

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