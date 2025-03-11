Главные новости Владимира и Владимирской области 10 марта

Главные новости Владимирской области за 10 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Школьный автобус врезался в грузовик во Владимирской области Утром 10 марта в Александрове школьный автобус въехал в стоящий прицеп автомобиля.