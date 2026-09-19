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Антифашист

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Захарова рассказала о дружеских приёмах россиян в Грузии

Захарова рассказала о дружеских приёмах россиян в Грузии

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что российский и грузинский народы «соскучились друг по другу», а снятие визовых ограничений стало долгожданным шагом.

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